Владимир Путин принял участие в пленарном заседании ПМЭФ-2023

Главное из выступления главы государства: в апреле 2023 года ВВП вырос на 3,3% в годовом выражении, а по итогам года он прибавит более процента; финансовые возможности позволяют государству держать курс на сокращение бедности и неравенства.

Проводится адресная поддержка наименее обеспеченных граждан;

государство сохранило сбалансированную бюджетную политику, безработица и инфляция близки к историческому минимуму. Эта устойчивость стала конкурентным преимуществом России;

сегодня государственные финансы России в целом сбалансированы;

вложения российских компаний в основной капитал за прошлый год выросли. Капитальная база банков также прошла испытание на прочность;

в строительстве объем работ растет пять лет подряд;

особое внимание будет уделено коридору «Север-Юг». Планируется к 2025 году удвоить, а к 2030 году утроить объем экспортных перевозок по этому маршруту;

уже в следующем году при федеральной поддержке в регионах с ограниченными бюджетными ресурсами должно быть запущено не менее 10 проектов по созданию образовательных пространств для получения новых специальностей. Хорошим примером является «Школа 21», организованная «Сбером»;

поставки аграриев вышли на новый уровень – более 41 миллиарда долларов. Путин напомнил, что Россия – номер один на мировом рынке пшеницы, но рекорд нужно обновить;

для бизнеса необходимо создать стимулы обучать людей под гарантии занятости;

с января 2024 года МРОТ проиндексируют на 18,5%, а к 2030 году в номинальном выражении МРОТ должен вырасти вдвое.