Владимир Путин пригласил регионы присоединиться к форуму «Сильные идеи для нового времени»

16 марта на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов России Владимир Путин пригласил региональные команды подключиться к организации форума «Сильные идеи для нового времени». Форум проведёт Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. По словам главы государства, этот проект даёт каждому российскому гражданину возможность представить свои предложения, конкретные проекты, нацеленные на развитие города, региона и страны в целом.

«Наша экономика, государственный бюджет, частные бизнес располагают всеми необходимыми ресурсами, чтобы решать долгосрочные задачи. Все стратегические национальные цели, которые мы поставили на период до 2030 года, должны быть достигнуты» — сказал Президент.

Отбор идей проходит на крауд-платформе ideas.roscongress.org, куда каждый желающий сможет подать свою идею, получить ее экспертную оценку и оценку пользователей.

Итоговое мероприятие форума «Сильные идеи для нового времени» запланировано на лето 2022 года. Там представят 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года.