Общество

Владимир Путин поздравил многодетные семьи с праздником 1 июня

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Традиционно 1 июня во всем мире отмечают День защиты детей. В этот праздник Владимир Путин поздравил многодетные семьи страны в прямом эфире, обратившись, в том числе и к семье Курбановых, которые проживают в селе Первомайское МР «Каякентский район».

Президент России поблагодарил каждого, кто делает выбор в пользу крепких семейных отношений, что всегда было приоритетным в нашем обществе. Затем Глава государства обратился к детям, отметив, что успех человеку приносят такие качества, как гуманизм, доброта и трудолюбие.

Также Президент пообещал, что будет проведена церемония награждения орденами многодетных родителей по завершении режима всеобщей самоизоляции.

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