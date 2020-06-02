Владимир Путин поздравил многодетные семьи с праздником 1 июня

Традиционно 1 июня во всем мире отмечают День защиты детей. В этот праздник Владимир Путин поздравил многодетные семьи страны в прямом эфире, обратившись, в том числе и к семье Курбановых, которые проживают в селе Первомайское МР «Каякентский район».

Президент России поблагодарил каждого, кто делает выбор в пользу крепких семейных отношений, что всегда было приоритетным в нашем обществе. Затем Глава государства обратился к детям, отметив, что успех человеку приносят такие качества, как гуманизм, доброта и трудолюбие.

Также Президент пообещал, что будет проведена церемония награждения орденами многодетных родителей по завершении режима всеобщей самоизоляции.