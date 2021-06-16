Владимир Путин поздравил Магомедали Магомедова с днем рождения

Президент отправил поздравительную телеграмму бывшему председателю Госсовета Дагестана.
Путин отметил вклад Магомедалиева в развитие государственности и назвал экс главу Дагестана выдающимся государственным и общественным деятелем.
«Ваше мужество, ответственность, патриотический настрой – достойный пример служения Родине», — говорится в поздравлении.
Президент пожелал Магомедали Магомедову здоровья, успехов в делах и всего самого доброго.
Источник: http://dagpravda.ru/novosti/vladimir-…ozhdeniya/