Владимир Путин поручил органам госвласти помочь Дагестану

18 мая Владимир Путин провел онлайн-совещание по эпидемиологической ситуации в Дагестане. Глава государства дал поручения соответствующим органам оказать содействие региону в преодолении проблем, связанных с коронавирусом.

Президент отметил, что руководство страны будет заниматься проблемами всех регионов, однако на данный момент Дагестан оказался в сложном положении из-за коронавируса, которая требует принятия слаженных совместных мер региональных и федеральных органов власти. Он заявил, что региону должна быть оказана вся необходимая помощь.

Руководитель страны дал поручение Минздраву скоординировать совместную работу по преодолению ситуации и подготовить для этого подробный план. Роспотребнадзор по указанию Президента РФ будет мониторить обстановку в регионе, МЧС будет проводить санитарную обработку учреждений и общественных территорий, а Минобороны развернет в Дагестане медицинский центр с 200 койками, который в дальнейшем будет передан республике.