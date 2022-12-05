Владимир Путин подписал закон, устанавливающий прожиточный минимум в 2023 году в РФ на уровне 14 375 рублей

В 2023 году величина прожиточного минимума в целом по России на душу населения составит 14 375 рублей, для трудоспособного населения — 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля.

Ранее в пресс-службе Минтруда России сообщили, что повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 млн граждан — семей с детьми, пенсионеров, беременных. В министерстве напомнили, что на 1 января 2022 года размер прожиточного минимума на душу населения составлял 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля. 1 июня 2022 года размер прожиточного минимума был увеличен на 10%.