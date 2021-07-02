Владимир Путин подписал Указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова

Ранее в ходе встречи с советником Президента России по вопросам культуры Владимиром Толстым в Махачкале было озвучено, что с подобным предложением выступил врио Главы РД Сергей Меликов.

Как отметил тогда Глава региона 100-летие Расула Гамзатова – это дата, которую должна отмечать вся страна. Сергей Меликов выразил благодарность Президенту России за принятое решение.

«Мы все знаем, как он относится к Расулу Гамзатову, его творчеству, к Кавказу и Дагестану. Я думаю, мероприятия пройдут на должном уровне», – сказал тогда глава региона.