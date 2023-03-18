Владимир Путин поддержал инициативу руководителя дагестанского РСПП и сравнил маршрут Дагестан-Азербайджан-Иран с Суэцким каналом

Транспортный маршрут через Иран, Азербайджан и Дагестан станет хорошей альтернативой Суэцкому каналу и позволит удешевить поставки в этом направлении. Такое мнение выразил Владимир Путин на пленарном заседании ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По словам руководителя дагестанского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Патимат Гамидова, ввиду происходящих экономических и прочих передвижений внутри страны очень актуальными стали вопросы новых логистических направлений. «Одним из них является «Север – Юг», где грузопоток по международному транспортному коридору растёт ежедневно. Это направление всё больше и больше набирает обороты по своей актуализации в связи с введёнными санкциями. Махачкалинский порт при этом имеет большой потенциал в плане приёма, отправки и переработки груза. Растёт также работа по реконструкции пунктов пропуска по направлению Дербент – Азербайджан – Дагестан, которые непосредственно ведут в инфраструктуру страны. Все пункты пропуска переориентированы, работают в круглосуточном режиме», — подчеркнула она.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что главная проблема этого проекта — отсутствие железнодорожного сообщения между Ираном и Азербайджаном, но он выгоден всем участникам.

«Мы поддерживаем этот проект, Иран поддерживает этот проект, Азербайджан поддерживает этот проект. Он очень интересен не только для нас, но и для всех участников мировой торговли, потому что это существенное дополнение к Суэцкому каналу и к черноморским проливам. Это удешевляет маршрут, а значит и конечная цена товара будет ниже», — сказал Путин. Он уверен, что коридор «будет работать так же, как Суэцкий канал, Босфор и Дарданеллы».

Как отметил глава государства, маршрут будет востребован вне зависимости от спецоперации на Украине. Более того Президент пригласил бизнесменов из региона присоединиться к финансированию проекта.

Источник: РИА Дагестан