Владимир Путин отметил значительное обновление списка кандидатов в Госдуме от «Единой России»

Владимир Путин встретился с общественниками, которые прошли в Госдуму по итогам предварительного голосования. Президент подчеркнул, что «Единая Россия» — единственная партия, которая проводит столь открытую процедуру, не боясь конкуренции и в своих рядах.

«Предварительное голосование служит не только для отбора кандидатов, но и для постоянного развития партии, привлечения в её ряды как можно большего числа сторонников, единомышленников, молодых людей — толковых, целеустремлённых и неравнодушных», — отметил Владимир Путин.

В голосовании приняли участие многие общественники, которые показали себя во время пандемии. Они одержали уверенную победу.

Председатель Партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев отметил, что в Госдуму от Партии избираются неравнодушные, достойные, яркие люди. В том числе участники кадрового проекта «Лидеры России», партийного «Федерального ПолитСтартапа», и из Общероссийского народного фронта.

Также отмечалось, что для волонтеров партия является способом реализовать себя в политической жизни.

Владимир Путин обратил внимание, что поступившие во время предварительного голосования пожелания людей обязательно будут учтены.

«Люди делились тем, что наболело, проблемами, с которыми сталкиваются каждый день. Звучали предложения, наказы. За их реализацию вся партия будет нести ответственность. Это основа для всей дальнейшей работы. В том числе – для подготовки Программы партии», — сказал Президент.

На Съезде партии 19 июня утвердят проект предвыборной программы, её затем обсудят в регионах.

Дмитрий Медведев пригласил на Съезд Владимира Путина.