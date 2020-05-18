Владимир Путин обсудил тяжелую ситуацию с коронавирусом в Дагестане

Сегодня, 18 мая, Президент России провел совещание с Главой Дагестана, на котором в режиме ВКС обсудил положение с распространением коронавируса в регионе.

Владимир Путин заявил, что республика получит помощь из центра: будет решена проблема с нехваткой тест-систем, оборудования и медперсонала. Глава государства отметил в качестве главной причины ухудшения ситуации с вирусом в регионе позднее обращение за медицинской помощью и самолечение.

Кроме того, руководитель страны поручил проверить исполнение предписаний, в том числе рекомендаций санитарных врачей по ограничению мероприятий массового характера.

Президент также озвучил мнение людей о нехватке медпомощи и подчеркнул самоотверженный труд врачей. Вместе с Владимиром Васильевым на ВКС присутствовали главный парламентарий республики Хизри Шихсаидов и муфтий Ахмад Афанди Абдуллаев.

По официальным данным, в Дагестане выявлено 3460 случаев заболевания COVID-19, из которых 89 – за последние сутки, при этом 1807 выздоровевших, 29 умерших.