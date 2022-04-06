Владимир Путин обсудил с Сергеем Меликовым социально-экономическое развитие Дагестана

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с Главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым. Обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе.

Президент поинтересовался положением дел в социально-экономической сфере. Глава государства отметил рост промышленного производства в республике. По итогам прошлого года показатель вырос значительно больше, чем в среднем по стране.

Владимир Путин отметил достижения Дагестана в сельском хозяйстве. Сергей Меликов ответил, что традиционно Дагестан, в общем-то, был субъектом, который имел достаточно высокий потенциал в агропромышленном комплексе, и сегодня мы делаем всё для того, чтобы этот потенциал вернуть.

Говорили также о развитом виноградарстве. Медиков отметил, что есть потенциал для увеличения производства винограда.

На встрече также обсудили вопрос занятости рабочий мест. Сергей Меликов отметил, что в 2021 году по этому критерию достигнуты показатели: безработных стало в три раза меньше.

«Конечно, благодаря инвестициям, которые в Дагестан будут сегодня заведены, мы рассчитываем прежде всего на занятость населения, как Вы определили, на вывод людей из-за черты бедности», — отметил Меликов.