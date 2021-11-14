Владимир Путин обратился к победителям «Большой перемены»

На финале всероссийского конкурса школьников «Большая перемена», проходившем на базе лагеря «Артек», к участникам обратился Владимир Путин. Президент искренне поздравил победителей конкурса, отметил, что ребята ярко представили себя, проявили «лучшие качества личности» и отлично справились с поставленными задачами.

Он подчеркнул, что «Большая перемена» развивается благодаря таким молодым людям, которые теперь «точно знают, что нужно, чтобы осуществить свои мечты,… смелые идеи».

Завершил свое обращение Владимир Путин к победителям форума пожеланием новых побед!