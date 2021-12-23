Владимир Путин: «Нам удалось собрать в кулак все наши силы и достаточно эффективно противостоять угрозам коронавируса»

«Нам удалось собрать в кулак все наши силы и достаточно эффективно противостоять угрозам коронавирусной инфекции», — отметил Владимир Путин, говоря о работе в сфере здравоохранения в период пандемии. Что же касается постковидной реабилитации граждан, глава государства отметил, что эта система работает не так эффективно, как того хотелось бы. «Только 1 миллион человек прошел через систему диспансеризации. Она должна работать устойчиво и стабильно, вне всяких ограничений, сложностей и вызовов. Постковидная диспансеризация достаточно эффективно сказывается на здоровье людей, однако люди боятся посещать медучреждения по разным причинам. Хочу сказать, что наши медики делают все для того, чтобы обеспечить безопасность людей, которые приезжают на восстановление, и оказать действенную помощь. Это очень хорошая система, и я надеюсь, что она будет расширяться. Условия для этого созданы», — сказал Владимир Путин.

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