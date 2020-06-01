Владимир Путин: «Мы сделаем все для того, чтобы ситуация в Дагестане выровнялась»

В Дагестане будут предприняты все необходимые меры для полного выравнивания ситуации в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня заявил президент страны Владимир Путин в беседе с многодетной семьей Курбановых из Дагестана, которую Глава Государства поздравил с Международным днем детей.

«Вам всего самого доброго. Я уверен, что все будет хорошо. Во всем Дагестане все будет нормально. Все восстановится. Как я уже и говорил, напрямую обращаясь к руководству республики, мы все сделаем для того, чтобы ситуация в Дагестане выровнялась, как и в других субъектах, где сейчас есть проблемы», – заявил Глава Государства.

Также Владимир Путин поинтересовался у родителей многодетной семьи, как обстоят дела в родном для них Каякентском районе в связи с пандемией. «Очень тяжело, но мы старались не выходить, так как здоровье детей для нас очень важно. Сейчас у нас все здоровы», – рассказала Сапият Курбанова и поблагодарила президента за внимание к региону и помощь в борьбе с коронавирусом.