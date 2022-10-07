Владимир Путин и дагестанцы

События 1999 года в Ботлихе, когда местные жители своими силами противостояли вооруженному до зубов бандформированию во главе с Шамилем Басаевым, поразило президента России Владимира Путина. Та самоотверженность, мужество и смелость дагестанцев навсегда покорило его и с тех пор президент имеет особенное отношение к Дагестану.

В 1999 году Путин встретился в Ботлихе с местными ополченцами, и спустя 20 лет, как и обещал, он вновь приехал в Ботлих. «Хочу вас поздравить с этими трагическими, но все-таки славными, с точки зрения результата вашей боевой работы. Событиями двадцатилетней давности, когда вы встали на пути банд международных террористов и вместе с Вооруженными Силами России отстояли не только свою малую родину, не только свой Дагестан, свое село. И, по сути, показали пример всей стране – показали пример того, что значит сплочение людей перед общей опасностью», – сказал на встрече Путин.

Жители села с радостью встретили президента, и выразили слова благодарности. «Спасибо Вам за Ваш приезд, и тогда Ваш приезд поднял дух ополченцев, и сейчас тоже огромное спасибо за приезд, за поддержу, за помощь», — сказал местный житель, участник встречи. «От имени женщин, от имени матерей хочу выразить слова глубокой благодарности Вам за придание статуса ветерана боевых действий ополченцам Дагестана. Вы еще раз показали свое хорошее отношение к жителям, к простым жителям, которые в трудную минуту вместе с армией встали на защиту целостности; мы гордимся, что такой национальный лидер есть у нас, спасибо Вам за все», — сказала президенту жительница села.

Особенно запомнился дагестанцам визит Президента России в 2019 году и тем, что именно в тот приезд президент встретился с горожанами на улице. Махачкалинцы встретили президента страны у здания Русского театра аплодисментами. У Владимира Путина всегда были теплые взаимоотношения с народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым. В день 80-летия народного поэта Глава российского государства встретился с ним и вручил орден Андрея Первозванного. Путин высоко отзывался о творчестве Гамзатова: — «Вы — представитель всего российского народа, общечеловеческой культуры, а Ваша поэзия — это достояние всех народов России». В завершении встречи Расул Гамзатов в своей манере, пожелал главе государства, чтобы «его друзья жили, как он хочет, и его враги жили так, как он хочет». Владимир Путин не обделил вниманием и дагестанских спортсменов. В 2021 году президент встретился в кремле с двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе Абдулрашидом Садулаевым. «Во время неформального общения с Президентом ребята из других видов спорта начали брать автографы на ленте – такую возможность не упустил и я. Автограф на память. Даст Бог, буду показывать эту медаль своим внукам, и расскажу, как мне в Кремле на ленте расписался Путин», — поделился своими впечатлениями от встречи с президентом борец.

Встреча с еще одним спортсменом состоялась в 2018 году. Владимир Путин встретился с российским борцом, чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Глава государства поздравил борца с победой в соревнованиях. На встрече присутствовал отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов. «Хочу поздравить тебя с победой. И отца хочу поздравить с таким сыном и с тем, что вырастил такого хорошего бойца», — сказал Владимир Путин. Президент так же отметил, что смотрел бой Хабиба и дал ему высокую оценку. «Классический удушающий прием, и на горло ты ему не давил, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному», — сказал Путин. Глава государства всегда особое внимание уделял духовной составляющей жизни населения нашей страны. Так, на одной из встреч с главой Дагестана Сергеем Меликовым, Владимир Путин высоко оценил работу Муфтията РД в период пандемии. «Хотелось бы отметить роль Муфтията. Они с первого дня начала пандемии активно работали по предотвращению роста заболеваемости, и сегодня продолжают власти помогать в этом отношении», — сказал Меликов. На это Глава государства ответил, что бы обязательно поблагодарили Муфтият от его имени. Президент всегда поддерживал дагестанцев в самые сложные периоды и отмечал заслуги, подвиги дагестанцев. 22 сентября 2016 года Владимир Путин встретился с родителями геройски погибшего дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова. Он назвал его героем и настоящим мужчиной, поблагодарил родителей за сына. «Он пример для многих из нас, его слова «Работайте братья» — это приказ всем его сослуживцам», — сказал о Магомеде Нурбагандове президент.

Источник: Мирмол