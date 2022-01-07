Владимир Путин дал указания относительно газоснабжения и энергетического хозяйства Дагестана

Президент РФ Владимир Путин по итогам пресс-конференции 23 декабря прошлого года дал поручения, касающиеся реализации проектов газоснабжения всех населенных пунктов Дагестана, а также привлечения дополнительных инвестиций в целях модернизации и развития энергетического хозяйства региона. Глава Дагестана Сергей Меликов на странице инстаграм поблагодарил главу государства за поддержку и отметил беспрецедентность случая, когда проблемы обеспечения газом и электричеством отдельно взятого региона решаются на федеральном уровне.

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