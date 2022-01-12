Владельцы банкетных залов Дагестана призвали жителей региона вакцинироваться

Дагестан остаётся крайне отличительным регионом России, настроенным против работы банкетных залов. В то время когда везде и всюду залы открыты, молодые играют свадьбы, а работники ходят на работу, чтобы заработать свой кусок хлеба на свадьбах.

Последние новости в этом плане немного дают сдвига. Правительство наконец решается на открытые залов, когда основная часть дагестанцев уже вакцинируется от коронавируса.

Обращение хозяев и арендаторов банкетных залов Дагестана: «Дорогие дагестанцы, от имени собственников банкетных залов хотим обратиться ко всем.

По причине существенного ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, в соответствии с решением Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции мы не могли работать на протяжении почти 2 последних лет.

Сегодня мы наконец наблюдаем постепенное улучшение санитарной ситуации, тем не менее, ввиду низкого уровня вакцинации населения еще рано говорить о массовом формировании коллективного иммунитета.

В этой связи республиканские власти не могут принимать решения, направленные на смягчение санитарно-эпидемиологических требований, в том числе на беспрепятственную работу банкетных залов, так как все еще сохраняется риск ухудшения.

Мы, наши семьи и наши коллективы уже прошли обязательную вакцинацию, так как это верный путь к формированию коллективного иммунитета. Призываем и вас внести свой существенный вклад в благополучие жителей нашей республики и пройти обязательную вакцинацию, без этого мы не сможем вернуться к привычному для нас всех образу жизни, не боясь за здоровье наших близких и друзей».