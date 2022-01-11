Владельцев фальшивых справок о вакцинации ждут большие штрафы

За подделку сертификата о вакцинации и использование фальшивого документа грозит уголовная ответственность. Наказание ждет и покупателей, и продавцов.

Организаторов продажи фальшивок могут посадить в тюрьму или назначить принудительные работы на срок до двух лет — это предусматривает статья 327 УК «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

За покупку и хранение липового сертификата может грозить ограничение свободы, исправительные работы или тюремное заключение на срок до одного года. Причём к ответственности могут привлечь независимо от того, успел он воспользоваться документом или нет.

Ответственность за использование поддельного сертификата регламентирует ещё одна статья Уголовного кодекса. Если владелец фальшивой справки заболеет сам и заразит окружающих, то получит штраф от 500 до 700 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет. А если он заразит кого-то коронавирусом и тот умрет, наказание будет ещё строже — штраф в 1-2 миллиона рублей или в размере дохода за 1-3 года, а также тюремный срок или принудительные работы до 3-5 лет.