Владельцами «Пушкинской карты» стали шесть миллионов россиян

Руководитель программы «Пушкинская карта» Александр Минаев принял участие в работе Детского культурного форума. В своём обращении, Минаев сказал о том, что общее число участников всероссийской программы «Пушкинская карта» достигло шести миллионов человек, что составляет примерно половину от текущего потенциала ребят от 14 до 22 лет в России. По словам Минаева, самым популярным направлением программы «Пушкинская карта» стали кинотеатры, а наиболее часто посещаемым учреждением — Третьяковская галерея.

Напомним, инициатива создания программы «Пушкинская карта» принадлежит Президенту России Владимиру Путину.