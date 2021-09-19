«Вкусный призыв» голосовать

Приятный сюрприз для жителей Карабудахкентского района сделал коллектив выпечки «Делис».

Коллектив «Делис» призвал сегодня всех своих потребителей проявить свою гражданскую позицию и проголосовать. «Только мы с вами можем определить, каким курсом будет идти страна в ближайшие пять лет. В наших силах сделать так,чтобы в парламент страны пришли неравнодушные, деятельные и ответственные люди. Способные дать новый импульс развитию страны, работающие для общества и на результат», — рассказала директор Евровыпечки «Делис», индивидуальный предприниматель Нарият Ибрагимова.