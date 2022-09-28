Вкуснейший плов на дровах приготовил в военкомате Кизляра для призывников известный благотворитель Газимагомедов

Более 300 порций плова получили не только мобилизованные ребята, их родственники, но и все сотрудники военкомата.

На территории военного комиссариата городов Кизляра, Южно-Сухокумска и Кизлярского района сегодня, 28 сентября известный благотворитель Газимагомед Газимагомедов приготовил плов в большом казане на дровах. Для приготовления вкуснейшего блюда предприниматель использовал 25 килограмм говяжьей мякоти, столько же риса, по 5 килограмм лука, нута, масла и моркови.

Щедрого угощения хватило на призывников, их родственников, которые пришли на проводы, на сотрудников военкомата, членов призывной комиссии по мобилизации. Кроме того, всех желающих Газимагомедов угостил чаем из 70 литрового самовара, кофе и сладостями.

«Газимагомед приехал в пять утра на призывной пункт и на двух автомашинах привез продукты для приготовления плова, огромный казан, самовар, дрова и огромное количество сладостей. Все продукты и сладости он приобрел на свои деньги и сам лично приготовил плов», — сказал военком Рамазан Курамагомедов.

Сам благотворитель признался, что ему особенно приятно готовить для настоящих героев, мужественных ребят, которые откликнулись на зов родины, как и тысячи других солдат, в то время, как некоторые находят причины и уклоняются от святой обязанности – Родину защищать.

«Не так давно в составе гуманитарной миссии я попал в Бердянск Запорожской области, где приготовил плов на 4 тысяч человек. Люди не верили, что для них приготовили такое количество плова, а мне было очень приятно слышать слова благодарности, которые некоторые люди выражали со слезами на глазах. Это огромное счастье, делать добро другим и получать взамен теплые слова, а главное, я занимаюсь этим благим делом, кормлю людей пловом, приготовленным своими руками, ради Аллагьа», — признался Газимагомедов.

Вкус ароматного плова оценил и мэр города Александр Шувалов. «Приятно удивлен тем, что человек на свои средства и сам приготовил более 300 порций плова, привез сладости, приготовил чай в самоваре на дровах и угостил большое количество людей. Я видел, как приятно было нашим призывникам, не ожидавшим такого вкусного сюрприза. Огромное спасибо таким, как Газимагомед, который делом помогает нашему общему делу в борьбе с врагом. Уверен, пока есть добровольцы, готовые пожертвовать своими жизнями ради нас с вами, ради нашей Родины, есть такие, как Газимагомед, который с 5 утра приехал в военкомат и приготовил вкуснейшие угощения на собственные средства, мы одолеем любого врага и победа будет за нами», — сказал Шувалов.

Эта акция не первая и не последняя. Уже завтра Газимагомедов планирует приготовить около 600 порций плова на территории больницы Кизлярского района и бесплатно угостить весь медперсонал, пациентов и всех посетителей. Всех желающих он намерен угощать и своим чаем на дровах и сладостями.

Как признался благотворитель, свой фирменный плов он готовит огромными порциями на собственные средства несколько раз в месяц в разных районах Дагестана. Помимо этого, Газимагомедов финансирует строительство мечетей по всему Дагестану и по другим регионам страны. Он построит уже 28 мечетей. Несколько лет он оказывает помощь центральной больнице Кизляра, выделяя финансовые средства на приобретение лекарственных препаратов, закупку кондиционеров, других необходимых средств. Кроме того, в период пандемии он лично омывал скончавшихся от коронавируса и хоронил их. Он берет на себя и расходы по организации похорон бездомных людей. Ежегодно оказывает помощь и дому милосердия, поставляя продукты и другие необходимые средства.

«Ежедневно ко мне за помощью обращается несколько человек с разными просьбами о помощи, и я не могу им отказать в этом. Очень много обращений по поводу проведения воды, строительства дорог и многое другое. Я трачу почти все что зарабатываю, и моя семья в этом меня поддерживает. Недавно я продал в Махачкале квартиру и лишь небольшую сумму оставил дома, чтобы починить протекающую кровлю, на остальные деньги, а речь идет о нескольких миллионах я потратил на организацию ифтаров. В ураза месяц я не готовлю плов, а занят бываю организацией ежедневных ифтаров на десятки людей. Я счастлив, что Всевышний указал мне этот путь и до конца жизни буду кормить всех, кто в этом нуждается», — признался благотворитель.

Но самым поразительным в этом человеке с огромным, чистым сердцем и доброй душой оказалась его скромность, кротость и смирение. А как известно скромность (таваду‘)- полная покорность Всевышнему и полное принятие Его предопределения без какого-либо возражения. А смиренность (хушу‘)- такое состояние, когда все внимание сердца сосредоточено на мысли о пречистом Аллагье.

«Вряд ли в Дагестане, да и в стране есть второй такой человек, как Газимагомед. Он переехал в наш район в 2007 году и с 2010 года занимается благотворительной деятельностью. Невероятно щедрый и при этом крайне скромный человек. О его благих делах мало кто знает, если рассказывать обо всех, то и дня не хватит. Одна девушка рассказала, как он остановил ей, чтобы подвести до города и по пути она рассказала, что едет на операцию по пересадке почки, а денег сейчас нет даже на поездку в Москву. У него с собой тоже не оказалось большой суммы. Так он позвонил другу и попросил одолжить и передал ей деньги, по сути подарил ей, пожелав здоровья. Кормит бесплатно большое количество дальнобойщиков, когда у тех возникают проблемы. На таких как он и держится наш мир. Я очень рад быть другом такого щедрого и доброго человека, который родился, чтобы служить другим», — сказал глава муниципального образования сельского поселения «сельсовет Новокохановский» Шахбан Саидов.