VK портал на Исаакиевской площади соединил Санкт-Петербург и Дербент

Приветствие спикера петербургского парламента Александра Бельского в режиме реального времени с Исаакиевской площади передал депутат Александр Ржаненков в город Дербент. Общение с председателем Городского собрания Дербента Гасаном Мирзоевым, председателем комитета спорта и туризма Молодёжного Парламента Дербента Казбеком Алиевым поддержали члены Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Санкт-Петербурга.

― Такой формат позволяет связывать города и это очень хорошо, ведь Россия ― огромная страна, основополагающими ценностями которой являются единство многонационального народа, многообразие традиций и сохранение культурных богатств. Сегодня с нашими коллегами из Дагестана мы заявили о своих намерениях выстраивать не только деловое сотрудничество, но и тёплые человеческие отношения. Эта акция помогла нам и нашей молодёжи стать ещё ближе друг к другу. Некоторые из членов Молодёжных парламентов наших городов узнали, что, оказывается, учились в одних вузах. Общение открывает новые возможности для создания сплочённой нации, ― сказал Александр Ржаненков.

Депутат напомнил, что 17 апреля 2007 года в Мариинском дворце состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Законодательным Собранием Санкт Петербурга и Народным Собранием Республики Дагестан. Народные избранники обоих регионов выстраивают скоординированную работу по законодательным инициативам, обмениваются опытом, в том числе в части внесения законопроектов на рассмотрение на федеральном уровне.

VK портал на Исаакиевской площади начал работу 12 июня в честь дня России уже во второй раз. В этом году Санкт-Петербург держит связь с 9-ю регионами ― Дербентом, Иркутском, Москвой, Нижним Новгородом, Самарой, Ставрополем, Хабаровском, Челябинском и Якутском. В каждом из этих городов рядом со знаковыми достопримечательностями установлены порталы с интерактивной инсталляцией. Специальный VK портал открыт в Санкт-Петербурге в период проведения Петербургского международного экономического форума ― с 14 по 18 июня в формате 24/7. Гости ПМЭФ смогут пообщаться в режиме реального времени с жителями других городов России. Расписание подключения городов доступно на страничке ВК, которая называется VKПраздники. Или по хэштегам #ПорталыVK #VKПраздники.

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