Вице-спикер Государственной Думы Шолбан Кара-оол оценил развитие спорта в Дагестане

С официальным визитом в Республику Дагестан прибыл заместитель Председателя Государственной Думы Шолбан Кара-оол. Вместе с депутатом Государственной Думы от Дагестана Султаном Хамзаевым парламентарий прогулялся по Махачкале и посетил спортивный зал им. Гамида Гамидова.

Шолбан Кара-оол остался впечатлён увиденным: «Почему в Дагестане больше 22 олимпийских чемпионов? Потому что каждый спортзал полон! С этого начинается патриотизм», – отметил вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол.

В свою очередь депутат Султан Хамзаев рассказал, что очень хотел показать гостю то, чем славится Дагестан по всему миру: «Первое место, которое хотел показать нашему дорогому гостю, — кузницу Олимпийских чемпионов – наши спортивные залы. Гордость за наших спортсменов, которые прославляют Дагестан и Россию по всему миру! Шолбан Валерьевич отметил, что теперь понимает природу появления олимпийских чемпионов из Дагестана. Формула проста: чем больше спортсменов и инфраструктуры – тем больше будет результата и правильного воспитания у нашей молодёжи».