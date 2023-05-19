Вице-президент АТА Мкртчян: альтернативой отдыху на Черном море может стать Дагестан

Александр Мкртчян является вице-президентом Альянса российских туристических агентств. Он считает, что посещение Дагестана может стать для россиян более дешевой альтернативой отдыху на Черноморском побережье в этом году. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о преимуществах этого региона для отдыха, а также о ценовой ситуации в сезон отпусков.

Люди заметили, что в Дагестане тоже теплая вода, и цены там на 30% ниже, чем в Сочи. Гостиница в Сочи может стоить десять тысяч рублей за ночь. А в Дагестане на берегу Каспийского моря в отеле той же звездности ночь стоит всего семь тысяч рублей. «Многие люди, которые не могут позволить себе город Сочи в этом году, поедут в Дагестан», — сказал он.

Мкртчян говорит, что недостатка в жилье на курортах Краснодарского края не будет. Стоимость может быть высокой, если покупать в последний момент. Сейчас не будет такого понятия, что места заканчиваются. Большинство отелей используют систему динамического ценообразования. Это означает, что когда мест по низкой цене больше нет, система поднимет цены. Например, вы можете найти отель на 9 августа. Это вопрос цены. В феврале отель, который вы купили за 10 000 рублей, сейчас будет стоить от 18 до 20 тысяч рублей в сутки. Когда люди говорят, что больше нет номеров в отелях по низким ценам, они действительно это имеют в виду. Есть и хорошие новости. Рост цен, по сути, прекратился. Специалист сказал, что рост цен в августе и июле прекратился.

Илья Уманский, президент Российского союза туриндустрии (РСТ), в разговоре с РБК отметил, что популярные семейные отели Черноморского побережья и современные санатории на первую половину лета забронированы почти на 100%. Он добавил, что этим летом туристы бронируют на 10-15% больше отелей, чем в прошлом году.

Источник: lenta.ru