Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил об ускоренном строительстве обходов Хасавюрта, Дербента и Махачкалы

28 апреля Абдулмуслим Абдулмуслимов в режиме ВКС принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Мероприятие состоялось в рамках научно-практической конференции ФДА «Эффективные подходы к реализации дорожной деятельности на территории субъектов РФ».

Спикером мероприятия выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он подчеркнул значимость строительства обходов трёх дагестанских городов для развития международного транспортного коридора «Север-Юг».

«Текущие геополитические условия диктуют изменение логистических цепочек и переориентацию на южное и восточное направления», — сказал вице-премьер.

Для достижения этих и других целей утверждён пятилетний план дорожной деятельности с общим объемом финансирования около тринадцати триллионов рублей.