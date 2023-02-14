Вице-премьер Нариман Абдулмуталибов с рабочим визитом побывал в Кизлярском районе

Заместитель председателя правительства Нариман Абдулмуталибов побывал с рабочим визитом в Кизлярского районе. Он проверил работу рыбохозяйственных предприятий.

Первым пунктом посещения стало производство «Каспий Рыба», которое занимается переработкой рыбы. По словам директора хозяйства Хабибулы Джамалудинова за сутки на предприятии осуществляется сушка, копчение, вяление и филировка до 1 тонны рыбы.

Предприятие имеет собственный водоем площадью 2,2 га, в котором в садках выращиваются осетровые породы рыбы. В перспективе вокруг водоема планируется организовать инфраструктуру для развития агротуризма. Помимо этого, руководство намерено запустить консервный цех и мощности для производства рыбной муки для подкормки.

Делегация поселила и предприятия в селе Ждановка Кизлярского района, где местный индивидуальный предприниматель Шамиль Будаев занимается заморозкой рыбы, а также ее переработкой. Действующие мощности позволяют ему принимать от 50 до 80 тонн рыбы для единовременной заморозки. Также есть оборудование для сушки и копчения рыбы. В планах у него наладить вяление, филировку и консервирование.

Затем гости посетили крестьянско-фермерское хозяйство Мурада Мустафаева, расположенное в селе Опытное Кизлярского района. Микропредприятие занимается перереработкой и консервированием рыбы, специализируется на полуфабрикатах и сбывают уже переработанное сырье. Продукция уходит на рынок в другие регионы.

Осмотрев предприятия, вице-премьер высоко оценил их работу и дал рекомендации по расширению производства. Он поручил Комитету по рыбному хозяйству РД совместно с Минсельхозом республики дополнительно проработать вопрос субсидирования и расширить меры поддержки для рыбохозяйственных предприятий.

«Нам предстоит проработать возможности расширения участия в федеральных программах, а также выработать систему учета и отчетности рыбных предприятий. Еще одна задача — провести анализ существующей нормативно-правовой базы в данной сфере, при необходимости её актуализировать», — прокомментировал вице-премьер.