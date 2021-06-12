Образование

Вице-премьер Мурад Казиев проверил работу детских лагерей

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Заместитель Председателя Правительства Мурад Казиев посетил детские лагеря «Солнечный берег» и «Надежда». Вице-премьер поздравил детей с праздником и пожелал им хорошего отдыха.

В лагерях дети не только отдыхают, но и занимаются полезными занятиями, такими как «Проектируй будущее».

Ребята посещают мастер-классы по направлениям: медиа/софтскиллз, хайтек-цех, промдизайн, VR/AR, дискретная математика, введение в профессию «Аналитик данных».

За одну смену лагерь «Солнечный берег» может принять более 180 детей, в «Надежде» одновременно могут размещаться до 250 детей.

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