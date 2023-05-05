Вице-премьер Джафаров провёл заседание по вопросам повышения безопасности на дорогах Дагестана

Рамазан Джафаров провёл заседание по вопросам повышения безопасности на дорогах Дагестана. На заседании правительственной комиссии Республики Дагестан по обеспечению дорожного движения было обсуждено текущее состояние дорожно-транспортного травматизма за истекший период 2023 года.

Кроме того, были озвучены принимаемые меры по стабилизации уровня аварийности на дорогах республики.

С основным докладом по теме выступил начальник Управления ГИБДД МВД по РД Александр Шалагин.

По его словам, в регионе сохраняется негативная динамика аварийности, в связи с чем активизирована работа в отношении участников автодорожного сообщения с целью упреждающего воздействия и проведения профилактической отработки отдельных территорий с неблагополучной аварийной обстановкой.

«Неудовлетворительная обстановка сложилась на территории семи городов: Махачкала, Избербаш, Дербент, Дагестанские Огни, Буйнакск, Кизилюрт и Кизляр и восьми районов республики: Каякентский, Дербентский, Магарамкентский, Гергебильский, Хунзахский, Гумбетовский, Тарумовский и Ногайский», — сообщил Шалагин.

«Если мы не создадим реально безопасные условия для движения транспорта и пешеходов, наших гостей, то это представление о сказочной горной стране очень скоро может закончиться», — сказал руководитель республиканского УГИБДД.

В ходе совещания были заслушаны доклады о проводимой работе по предупреждению и принятию дополнительных мер, направленных на профилактику аварий.