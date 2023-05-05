Общество

Вице-премьер Джафаров провёл заседание по вопросам повышения безопасности на дорогах Дагестана

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Рамазан Джафаров провёл заседание по вопросам повышения безопасности на дорогах Дагестана. На заседании правительственной комиссии Республики Дагестан по обеспечению дорожного движения было обсуждено текущее состояние дорожно-транспортного травматизма за истекший период 2023 года.

Кроме того, были озвучены принимаемые меры по стабилизации уровня аварийности на дорогах республики.

С основным докладом по теме выступил начальник Управления ГИБДД МВД по РД Александр Шалагин.

По его словам, в регионе сохраняется негативная динамика аварийности, в связи с чем активизирована работа в отношении участников автодорожного сообщения с целью упреждающего воздействия и проведения профилактической отработки отдельных территорий с неблагополучной аварийной обстановкой.

«Неудовлетворительная обстановка сложилась на территории семи городов: Махачкала, Избербаш, Дербент, Дагестанские Огни, Буйнакск, Кизилюрт и Кизляр и восьми районов республики: Каякентский, Дербентский, Магарамкентский, Гергебильский, Хунзахский, Гумбетовский, Тарумовский и Ногайский», — сообщил Шалагин.

«Если мы не создадим реально безопасные условия для движения транспорта и пешеходов, наших гостей, то это представление о сказочной горной стране очень скоро может закончиться», — сказал руководитель республиканского УГИБДД.

В ходе совещания были заслушаны доклады о проводимой работе по предупреждению и принятию дополнительных мер, направленных на профилактику аварий.

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