Вице-Премьер Абдурахман Махмудов встретился с коллективом центра социального обслуживания населения Карабудахкентского района

Абдурахман Махмудов озвучил главное требование к работникам учреждений, заключающееся в качественном обслуживании нуждающейся категории граждан. Он также отметил необходимость проведения более активной работы с семьями погибших военнослужащих, добровольцев и мобилизованных граждан, принимающих участие в СВО.

Вице-премьер озвучил проблемы учреждения по обеспечению граждан социальным обслуживанием и жалобы, поступающие от работников учреждения, попавших под сокращение в рамках оптимизации штатной численности.

Махмудов попросил исполняющую обязанности директора центра Зульфию Лежбединову прокомментировать принятые решения о сокращении указанных граждан.

Директор центра озвучила критерии, согласно которым проводилась оптимизация. Однако она не доложила о причинах того, что ни один из пяти работающих в центре ее родственников не попал под сокращение.

Абдурахман Махмудов подверг жесткой критике деятельность руководителя центра и озвучил факты нарушения законодательства, выявленные в рамках проведенной проверки.

Рапият Пайзуллаева из Карабудахкента обратилась к руководству с просьбой пересмотреть решение о ее сокращении, так как считает его несправедливым. Отвечая заявителю, Абдурахман Махмудов отметил, что женщина владеет собственным магазином и поинтересовался, как она совмещает тяжелую работу социального работника с коммерческой деятельностью.

С аналогичными обращениями к вице-премьеру обратились и другие уволенные работницы.

Выслушав всех заявителей, Абдурахман Махмудов отметил, что в ближайшее время будет проведена комплексная проверка обоснованности и объективности принятых руководством решений о сокращении.