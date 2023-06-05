Вице-премьер Абдурахман Махмудов провел расширенное совещание по основным вопросам деятельности Минтруда Дагестана

В начале совещания Абдурахман Махмудов рассказал о филиале фонда «Защитники Отечества» и представил коллегам руководителя филиала Госфонда — Магомеда Рашидова.

Говоря о непосредственной деятельности ведомства, вице-премьер отметил, что проводимый министерством конкурс на замещение вакантных должностей руководителей комплексных центров социального обслуживания населения будет держать на личном контроле.

В рамках совещания также обсуждались вопросы освоения бюджетных средств, реализации проекта «Социальный контракт», вопросы теневой занятости, взаимодействие ведомства с Социальным фондом РД по вопросам выплаты детских пособий и другие.