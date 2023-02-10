Вице-премьер Абдурахман Махмудов проинспектировал работу центральной городской больницы и поликлиники в городе Дагестанские Огни

Накануне, заместитель Председателя Правительства РД Абдурахман Махмудов в рамках рабочей поездки посетил центральную городскую больницу и поликлинику в Дагестанских Огнях.

Вице-премьер осмотрел палаты, проверил аптечный склад, пообщался с медперсоналом и пациентами.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения в части продуктового и лекарственного обеспечения, а также хозяйственной деятельности учреждения.

Большинство пациентов больницы пожаловались на отсутствие лекарственных препаратов.

Главный врач Ваджибова Д.К. объяснила это тем, что больница ограничена в финансировании ввиду неуплаты налогов и возникших претензий со стороны налоговых органов.

На вопрос вице-премьера какие шаги предпринимаются ею для решения возникшей проблемы ответа не последовало.

Абдурахман Махмудов проверил пищеблок и продовольственный склад, где также выявил ряд нарушений.

Выяснилось, что на протяжении почти месяца пациенты больницы не получали блюда, приготовленные из мяса, курицы, рыбы и яиц.

Вице-премьер поручил руководству представить на проверку документы на закупку техники, а также привести кабинеты в соответствие для официального приема здания поликлиники.

По всем выявленным в ходе посещения медучреждения нарушениям будут проведены проверки для принятия соответствующих мер реагирования.