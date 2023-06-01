Вице — премьер Абдурахман Махмудов и министр труда РД Мурад Казиев приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному Дню защиты детей

Сегодня, 1 июня, на площадке реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья прошло праздничное мероприятие, приуроченное к Международному Дню защиты детей.

В детском празднике приняли участие вице-премьер Дагестана Абдурахман Махмудов и министр труда и социального развития Дагестана Мурад Казиев.

Гости поздравили детишек с праздником, пожелали им крепкого здоровья, достижения всех поставленных целей, мирного неба и хорошего настроения.

Специалисты центра со своими подопечными подготовили яркую концертную программу. Поддержать ребят приехали и знаменитые артисты дагестанской эстрады.

Более 100 детей приняли активное участие в шоу аниматоров, ребята получили массу положительных эмоций и конечно подарки. Меценатом мероприятия выступил постоянный спонсор центра директор благотворительного центра «Азим» Абдулхалим Мачаев.

Отметим, что сегодня, праздничные мероприятия прошли во всех детских учреждениях Минтруда Дагестана, в которых приняли участие около тысячи детей. Социальные работники ведомства также посетили и поздравили детей участников СВО и ребят из малоимущих семей во всех городах и районах республики.