Висампаша Ханалиев встретился с активом Хасавюрта по вопросам призывной кампании

Депутат Народного Собрания Республики Дагестан Висампаша Ханалиев встретился с военным комиссаром Хасавюрта Абакаром Давудовым, активом и с общественниками города, на которой обсудили ход призывной кампании.

Во встрече принял участие военный комиссар Хасавюрта Абакар Давудов.

Висампаша Ханалиев проинструктировал дагестанских новобранцев. В частности, он отметил, что призыв граждан Российской Федерации на военную службу никак не связан с проведением специальной военной операции, в которой принимают участие только военнослужащие, проходящую службу по контракту. Призывники, проходящие срочную службу, в районы спецоперации направляться не будут.

Встречи с призывниками проходят на регулярной основе в рамках исполнения поручения Главы республики по организации воспитательной работы среди молодежи призывного возраста, а также в воинских частях с военнослужащими, призванными из Дагестана.