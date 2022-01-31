Вирусолог: Инфицированные «омикроном» заражают других уже через пару часов

Человек, инфицированный штаммом коронавируса «омикрон», становится опасным для окружающих в течение нескольких часов, то есть уже может быть заразным. В случае с предыдущими штаммами человек становился распространителем коронавируса в течение трех-четырех дней.

Об этом предупредил врач-вирусолог, руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

«Самое неприятное, что из-за его («омикрона». — Прим. ред.) быстрого размножения вы можете стать распространителем вируса не через 3-4 дня после заражения, а уже к вечеру», — сказал он в эфире телеканала «России 1».

По данным Роспотребнадзора, инкубационный период коронавирусной инфекции (отрезок времени с момента заражения до появления первых симптомов) из-за «омикрона» сократился в среднем с 6-8 суток до 2-5 дней, при этом новый штамм в 3-7 раз заразнее предыдущих. У людей, привитых двумя дозами «Спутника», заражение «омикроном» оборачивается лишь симптомами простуды, в то время как у ревакцинированных людей есть шанс вовсе не заразиться в течение первых трех месяцев после бустера.

Источник: https://rg.ru/2022/01/30/virusolog-inficirovannye-omikronom-zarazhaiut-drugih-uzhe-cherez-paru-chaso…