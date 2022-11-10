Вирус продолжает мутировать

Сегодня, когда на дворе прохладно и сыро, всё более актуальным становится вопрос профилактики гриппа и ОРВИ, новой коронавирусной инфекции, которая никак не желает сдавать позиций, продолжая угрожать здоровью и жизни граждан. И, как отмечают специалисты, лучшей профилактикой была и остается вакцинация.

Нынешняя эпидемиологическая ситуация в Дагестане, прямо скажем, не даёт нам повода расслабиться: ежедневно в медицинские учреждения республики продолжают поступать больные коронавирусом. Так, по официальной статистике в период с 16 по 17 октября число заболевших COVID-19 составило 14 человек. Всего же с начала пандемии диагноз подтвердился у 101 779 пациентов, умерли от заражения этим страшным вирусом 3616 дагестанцев.

Вот почему важно не допустить нового всплеска заболеваемости, строго следовать предписанным профилактическим мерам и приобрести необходимый для защиты организма иммунитет, который выработает противовирусная прививка.

Здесь стоит упомянуть, что вакцина способна противостоять вирусу и снижает также риск мертворождения (исследователи выяснили, что одним из частых последствий COVID-19, перенесённого во время беременности, является мертворождение). Связано это с его влиянием на плаценту, прививка же существенно уменьшает вероятность проникновения туда инфекции, сообщается на телеграм-канале Минздрава РД. Доктор медицинских наук, детский невролог Сара Малки утверждает, что вакцинироваться женщинам необходимо на этапе планирования беременности, а после зачатия ребёнка – ревакцинироваться.

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в документальном фильме, показанном на телеканале «Россия-24», допустил возникновение более опасных мутаций COVID-19.

– Знаете, многих расслабило то, что первый вариант омикрона был довольно слабый. Текущий вариант ВА.5, безусловно, гораздо более опасный, он находится фактически посередине между дельтой и первым омикроном. Мы надеемся, что дальнейшие мутации будут приводить к ослаблению вируса. Но пока история его распространения показывает, что это может быть и не так. Поэтому следует быть готовыми к новым опасным мутациям, – сказал он.

Дмитриев подчеркнул, что Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи готов создавать, а РФПИ – производить и распространять новые версии вакцины «Спутник» в течение двух-трех месяцев в случае появления очередных мутаций, сообщает ТАСС.

В то же время главный научный сотрудник института им. Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что предсказать свойства последующих вариантов коронавируса почти невозможно.

– Мы ещё недостаточно хорошо знаем биологию вируса, чтобы точно предсказать, какую роль играет та или другая мутация в его свойствах, – отметил эксперт. – Другое дело, какие свойства приобретает эта вирусная частица, будет ли она размножаться в таком месте, чтобы легче передаться другому человеку, будет ли она более заразной. Конечно, самый важный ген – это тот, который отвечает за расположенный на поверхности вирусной частицы спайк-белок: за счет него вирус связывается с клеткой и реагирует с нейтрализующими антителами. Хочу подчеркнуть, что главный подход к борьбе с любой эпидемией – соблюдение противоэпидемических правил. При ковиде это дистанцирование, мытье рук, ношение масок, ну и, разумеется, вакцинация.

Махачкалинец Гусейн Омаров в беседе с корреспондентом «ДП» рассказал, что помогло ему после заражения коронавирусом избежать тяжёлых последствий.

– Долгое время не решался делать прививку, рассчитывал на крепкий организм, естественный иммунитет. Но когда увидел, что многие мои знакомые и родственники оказались на больничной койке, сомнения улетучились, и я направился в поликлинику по месту жительства для получения вакцины. Спустя четыре месяца после прививки ковид зацепил и меня, однако болезнь протекала в лёгкой форме, чему способствовала защита, полученная в результате иммунизации. Участковый врач мне так и сказал: «Если бы ты не вакцинировался, то последствия для твоего организма были бы гораздо серьезнее», – поделился Омаров.

Источник: https://dagpravda.ru/obshestvo/virus-prodolzhaet-mutirovat/