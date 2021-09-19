Виноградников в Дагестане станет больше

Зампредседателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов участвовал в совещании Контрольного управления Президента РФ. Совещание было посвящено вопросу исполнения законодательства и решений Президента по развитию виноградарства и виноделия.

Вице-премьер доложил, что на январь 2021 г. площадь виноградников в Дагестане достигла 26,3 тыс. га. Он также сообщил о программе, разработанной Минсельхозом РД, по развитию виноградарства и винодельческого производства в Дагестане на период 2021 — 2025 гг. Также были рассмотрены возможности господдержки данной отрасли.