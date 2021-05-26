Виноградари ожидают высокие урожаи в этом году

Заместитель Председателя Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание для обсуждения вопросов виноградарства. В нем приняли участие руководители хозяйств и представители Минсельхоза. В частности, говорили об организации обработки и переработки солнечной ягоды.

Общая площадь виноградников в Дагестане составляет 26,3 тыс. га. В прошлом году виноградари собрали 98,5 ц/га, в общей сложности 208,9 тыс. тонн, что является рекордом за последние 30 лет.

Дагестан стал первым в России по объему валового сбора, опередив Краснодарский край на 260 тонн. Республика лидирует и в закладке новых виноградников. В Правительстве обсуждают вопрос переработки собранного урожая.