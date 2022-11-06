Виноград наливной

Туризм, виноградарство и виноделие. Эти направления уже давно стали отождествлять, а в Дагестане развитие самых перспективных отраслей выходит на кардинально новый уровень и с учетом повышенного внимания к республике в плане аналога знаменитым курортам России и зарубежья, и с учетом интереса инвесторов к виноградопригодным землям республики.

Винный туризм уже называют еще одной «фишкой», которой регион сможет козырять в ближайшем будущем при умелом подходе к его созданию. А у агротуризма, если и здесь все сделать правильно, есть все шансы начаться как раз с виноградников и распространиться на другие направления АПК. Было бы желание.

Тем не менее. Если говорить о серьезных масштабах производства, с вступлением в силу Закона «О развитии виноградарства и виноделия в России» Роскачество отмечает высокий интерес к Дагестану как поставщику не только готовой продукции, но и винодельческого сырья – винограда и виноматериала наливом. Его покупателями становятся крупные компании из Краснодарского края, Ростовской области, Крыма, ранее приобретавшие виноматериалы за рубежом.

Выпуск винодельческой продукции в Дагестане растёт вслед за увеличением спроса. На 10 % уже в этом году выросло производство виноградных вин. Уже пятый год тихие и игристые вина Дагестана входят в бренд-лист федеральной акции «Дни российских вин», которую организует Минпромторг РФ совместно с Министерством сельского хозяйства России и Роскачеством. Дагестанские вина традиционно представлены в крупнейших федеральных сетях.

«Проделанная в регионе работа по расширению площадей под виноградники, заинтересованность республиканских властей и бизнеса создали серьёзный задел для развития отрасли. Важнейший момент – повышение качества дагестанской винной продукции. Как результат – появление Дагестана в «Винной карте России», – отметил Артур Саркисян, руководитель экспертной группы Роскачества в ходе посещения винодельческих предприятий республики летом этого года.

Коллеги Саркисяна на прошедшей в Дербенте пресс-конференции подчеркивали, что Дагестан активно рассматривают инвесторы из других регионов страны, и в ближайшем будущем предрекают здесь целый ряд масштабных проектов. «Республика тем более привлекательна для инвесторов, поскольку здесь существуют резервные, незадействованные мощности по производству винодельческой продукции. Потенциал промышленного производства игристых вин в Дагестане – 4 750 тыс. дал, виноградного вина – 2 803 тыс. дал в год. Эти мощности сегодня задействованы всего на четверть», – рассказали специалисты Роскачества.

На сегодняшний день в республике стартовало сразу несколько инвестиционных проектов промышленных предприятий по первичной переработке винограда, выпуску готовой продукции. В 2021 году на Дербентском заводе игристых вин завершилась подготовка к запуску новой мощнейшей линии производства игристых вин из местного винограда. Производство выросло, превысив 35 млн литров игристых вин в год.

Одним из важнейших этапов проводимой в республике работы по развитию виноградарства и виноделия специалисты считают реализацию проекта создания питомника саженцев наиболее востребованных сортов винограда – красных международных сортов.

Это первый подобный проект в Дагестане, реализуемый Дербентской винодельческой компанией – молодым, но динамично развивающимся предприятием. Впервые со времен СССР в городе местными инвесторами был построен новый винодельческий комплекс Дербент Вино с объёмом инвестиций только в переработку винограда и производство вина свыше 40 млн евро. Крупнейшими производителями вин и коньяков, локализованными в Дербенте, за последние 10 лет было заложено суммарно более 6 тысяч га современных виноградников.

Растущий интерес к развитию отрасли необходимо удовлетворять. В целом за последние пару десятков лет объёмы производства винограда в Дагестане выросли в 4 раза. В 2021 году виноградарскими хозяйствами республики было заложено порядка 900 га новых виноградников. Несмотря на климатические сложности прошлого года (ливни в период уборки винограда в Южном Дагестане), в республике было собрано более 220 тысяч тонн винограда.

Только весной текущего года заложено 710 гектаров молодых виноградников. На сегодняшний день площадь лозы превышает 27 тысяч га, порядка 23 тысяч из них находятся в плодоносящем возрасте. В этом году по валу винограда республика вышла на очередную рекордную отметку и сохранила за собой первое место среди субъектов России по производству винограда, собрав свыше 256 тысяч тонн солнечной ягоды. Так что есть что праздновать.

Уже в этом месяце в Дагестане отметят 100-летие Комитета «Дагвино». Основные мероприятия пройдут с 18 по 20 ноября в Дербенте с участием представителей федеральных органов власти, коллективов виноградарских и винодельческих организаций, гостей из разных регионов России.

«Дагестан является одним из регионов-лидеров по развитию виноградарства, республика во все времена славилась своими виноградниками, площади под которыми мы ежегодно увеличиваем. Продукцию наших предприятий поставляют не только во все регионы России, но и за ее пределы.

Комитет «Дагвино» со дня образования хранил, развивал и приумножал славные традиции виноградарства и виноделия. И в наши дни отрасль является одной из ведущих в агропромышленном комплексе республики», – отметил Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов на совещании по подготовке к проведению юбилейных мероприятий.

В частности, в рамках празднования на площадке ООО «Дербентская винодельческая компания» пройдет Форум региональных виноградарей и виноделов. Планируется торжественный вечер с участием творческих коллективов региона.

… Виноградарство и виноделие в Дагестане – это традиция и богатая история. История, которую создавали вопреки губительной горбачевской политике, санкциям и непогоде.

О людях, чей вклад в развитие отрасли сделал ее российским брендом, «Дагправда» расскажет в следующих публикациях.

Источник: https://dagpravda.ru/ekonomika/vinograd-nalivnoj/