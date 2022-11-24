Виктория Абрамченко отметила позитивные тенденции в развитии винодельческой отрасли Дагестана

Россия последние годы наращивает производство винограда и винодельческой продукции, по итогам года ожидается рост урожая винограда, а география виноделия все расширяется, сообщила в ходе Первого российского винодельческого форума вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Она отметила существенное расширение географии производства производства отечественной виноградарской и винодельческой продукции.

«Если десять лет назад все знали о Кубани и немного о Ростовской области, радовались первым успехам виноделов Крыма и Севастополя, то сейчас мы обсуждаем развитие виноделия Дагестана, Ставропольского края, освоение виноградо-винодельческих регионов Нижней Волги и Северной Осетии», — сказала Виктория Абрамченко.