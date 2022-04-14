Виктор Тополкараев: «Мы продали уже более 40% программ в Дагестан»

Для развития внутреннего туризма Российский туроператор «Интурист» в конце апреля впервые запустит туры в Дагестан на основе чартерных авиарейсов, рассказали глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова и генеральный директор компании Виктор Тополкараев.

«Туры в Дагестан на основе чартеров будут востребованы и помогут разгрузить регулярные рейсы в течение туристического сезона», — отметил на пресс-конференции глава Дагестана Сергей Меликов.

«Для нас это важно, потому что мы некоторые трудности испытываем с наличием плановых рейсов в силу определенных причин, вызванных нынешними обстоятельствами… Направление Москва-Махачкала, наверное, будет самым востребованным среди чартеров. Это не только открывает нашу республику для российских туристов, но и снимает критическую нагрузку с регулярных авиарейсов в туристический сезон», — сказал Меликов.

Республика Дагестан из года в год становится привлекательным регионом как для внутреннего туризма, так и для туристов из дружественных стран. Дагестанцы сами свидетели туристического бума прошлогоднего сезона.

И в этом году Дагестан ожидает большой приток туристов, что подтвердил генеральный директор компании Виктор Тополкараев, который призвал всех желающих поторопиться с приобретением туров, потому что программы быстро раскупаются. «Мы продали уже более 40% программ в Дагестан», — подчеркнул он.

Гостеприимный и безопасный Дагестан с его красивой природой, готов принять в летний сезон гостей и туристов со всей страны.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»