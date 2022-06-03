Виктор Михайлов: «Животноводы могут почувствовать себя защищёнными и востребованными»

«Строительство крупного мясоперерабатывающего предприятия полного цикла послужит важным и ощутимым шагом на этом пути. Помимо того, что будут созданы новые рабочие места, которых в регионе катастрофически не хватает, мы получим собственные изделия, более качественные, так дагестанского мяса – это уже бренд. Правда, он распространялся не в больших масштабах. Одна местная баранина, которая не идёт ни в какое сравнение с другими, чего стоит!», — констатирует главный редактор газеты «Ватан» на татском языке журналист и эксперт Виктор Сиюнович Михайлов, по поводу запуска в Дагестане нового бренда «Дагмясо».

«Очевидно, что мы этого долго ждали, имея огромный потенциал и при этом откладывая в долгий ящик. Наконец-то, животноводы могут почувствовать себя более защищёнными и востребованными. Хочется надеяться, что открытие ООО «Дагмясо» положит начало запуску ещё не одного подобного предприятия и мы станем свидетелями настоящего прорыва в этом направлении», — выражает свои пожелания Виктор Сиюнович.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»