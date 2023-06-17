Виктор Михайлов: Мы будем развиваться без опаски и оглядки на внешние угрозы

Главный редактор газеты «Ватан» Виктор Михайлов прокомментировал выступление Президента России Владимира Путина на ПМЭФ.

Петербургский форум – это крупное и значимое мероприятие, на котором в большинстве своём рассматриваются экономические вопросы. Однако в современных реалиях они тесно связаны с политической, а, вернее сказать, с геополитической конъюнктурой, страна оказалась в непростом положении, и от того, какие шаги – верные или ошибочные будут предприняты сейчас во многом зависит жизнь наших граждан да и государства в целом.

Президент РФ в своей речи на форуме указал, в какую сторону мы движемся, какие задачи ставит перед собой государство и каким образом они будут решены. Также были затронуты и вопросы социальной поддержки, которые наиболее актуальны для многих граждан. И прежде всего необходимо обратить внимание на то, что предпринимательству нужна свобода, которая была обещана.

Также была выражена уверенность в том, что у страны достаточно средств и сил для того, чтобы отстоять свой суверенитет. И это даёт надежду на то, что мы будем развиваться без опаски и оглядки на внешние угрозы.

Источник: Ватан