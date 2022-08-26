Виды и формы оказания населению бесплатных юридических услуг

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Закона Республики Дагестан от 14.06.2012 г. № 32 «О бесплатной юридической помощи в Республике Дагестан» органами государственной власти Республики Дагестан оказывается бесплатная юридическая помощь гражданам, имеющим право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, в виде:

1) правового консультирования в устной и письменной форме;

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;

3) представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.