Видеообращение министра здравоохранения РД по поводу ситуации с ковид и предстоящей нерабочей неделей

За минувшие сутки в ковид-стационары республики было госпитализировано 194 пациента с подозрением на COVID-19. Ежедневная госпитализация составляет около 200 пациентов в сутки и превышает выписку. Сейчас стационарное лечение получают 2 288 больных с вирусными пневмониями.

Минздраву РД удаётся пока избежать расширения коек ковид-стационаров. Однако, четвёртая волна пандемии показывает рост тяжелых форм болезни, особенно у беременных и пожилых людей, а также рост заболеваемости среди детей.

В связи с этим единственной эффективной и рекомендованной Минздравом России мерой защиты здоровья и жизни лиц из этих групп риска является вакцинация от COVID-19 — для взрослого населения, особенно беременных (в этой категории отмечается стремительное развитие болезни с тяжёлыми последствиями) и лиц старше 60 лет (среди них большинство летальных случаев COVID-19).

Детям вакцинация от COVID-19 не проводится, но им доступна вакцинация от гриппа, что поможет избежать сочетанной микст-инфекции, которая может сопровождаться серьезными осложнениями.

В нерабочие дни с 30 октября по 3 ноября будут работать пункты вакцинации. Используйте это время с пользой для своего здоровья — ограничьте социальные контакты и избегайте мест скопления людей, пройдите иммунизацию от коронавируса и гриппа.