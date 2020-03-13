Видел все тяготы войны

Война. Как много боли и скорби в этом слове. Победа! Сплоченный советский народ шел к ней долгих и мучительных пять лет. Помнить и сквозь годы донести до подрастающего поколения имена тех героев, кто завоевал нам мирное небо – это обязанность каждого из нас.

Одним из них является Ибрагим Гусейнович Ибрагимов. Родился он первого мая 1920 г. в Агульском районе, с. Тпиг. До войны работал на разных государственных должностях.

Война началась, когда он служил в армии. Оттуда его направили на фронт. Воевал в Харькове и Белгороде. В 1942 году получил ранение и попал в плен. Испытал на себе и голод, и холод, и фашистскую жестокость. Был освобожден союзническими войсками в 1945 году. В конце 45-го при содействии Советской госкомиссии был возвращен на Родину.

Женился во второй раз. Вырастил четырех сыновей. Работал председателем колхоза, бригадиром.

Память об Ибрагиме Гусейновиче тщательно хранят его дети и внуки.

Салихат Малагусейнова