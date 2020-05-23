Въезд и выезд из Агульского района закрыты

По решению Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в районе с 23 по 26 мая введены ограничения. Официальная информация появилась в Инстаграм аккаунте МО «Агульский район».

Закрыт въезд и выезд из муниципалитета. При выходе из дома жители района должны носить средства индивидуальной защиты. Ограничено передвижение между сельскими поселениями внутри района.

Сотрудники ОМВД России по Агульскому району будут проводить разъяснительную работу. Контактировавшие с больными коронавирусом должны соблюдать режим самоизоляции, в случае его нарушения они будут привлечены к административной ответственности.

Запрещается скопление людей для празднования Ураза-байрам и совершение праздничного намаза в мечети. Намаз должен быть совершен дома.

Администрация Агульского района призывает жителей района оставаться дома и беречь своих близких.