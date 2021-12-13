Ветеринарную обстановку в районе обсудят на расширенном совещании

13 декабря на еженедельном совещании под руководством главы МР «Агульский район» Закира Каидова была заслушана оперативная информация служб муниципалитета за истекшую неделю.

Главврач Агульской ЦРБ Магомедзагид Багаудинов информировал о ситуации с коронавирусной инфекцией на территории района. Он отметил, что на сегодняшний день обстановка в районе стабильная, тяжело больных нет. Ведется разъяснительная и практическая работа среди населения по вакцинации от COVID-19.

«Оперативная обстановка в муниципалитете спокойная, неделя прошла как обычно, без происшествий», — доложил представитель ОМВД по Агульскому району Иса Курбанов.

По линии ГКУ РД «ППС РД» ПЧ №35 в селении Тпиг с информацией выступил Ибрагим Ибрагимов. Чрезвычайных происшествий в районе за истекшую неделю не зафиксировано.

С информацией о положении дел с энергоснабжением в районе ознакомил старший мастер электросетей районной подстанции Изамудин Шабанов, который отметил, что электрики работают в штатном режиме, перебоев с электроснабжением населения нет. Закупленные районом три резервных электрических трансформатора проходят технологическую подготовку для установки на случай ЧП.

О ветеринарной обстановке на территории района рассказал начальник Управления ветеринарной службы Ибрагим Магомедов. Он, в частности, отметил, что в некоторых селах отсутствуют соответствующие нормам ямы для утилизации павших животных. Также он выразил озабоченность тем, что о закупленной населением и завезенной в район скотине ветуправление узнает от третьих лиц, что в корне противоречит как ветеринарным, так и санитарным нормам.

На совещании был поднят вопрос о собираемости и уплате имущественного налога. Глава района Закир Каидов напомнил руководителям о необходимости довести до своих работников о необходимости уплаты задолженностей по налогам, постановке на кадастровый учет всего недвижимого имущества, находящегося в пользовании у населения.

Подводя итоги совещания, глава МР «Агульский район» Закир Каидов дал поручения по текущим повседневным делам соответствующим службам и специалистам. В частности, глава района поручил подготовить детально вопрос по ветеринарной обстановке в районе для обсуждения на ближайшем расширенном совещании с участием всех заинтересованных сторон.

Абдурахман Манафов