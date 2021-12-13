Общество

Ветеринарную обстановку в районе обсудят на расширенном совещании

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13 декабря на еженедельном совещании под руководством главы МР «Агульский район» Закира Каидова была заслушана оперативная информация служб муниципалитета за истекшую неделю.

Главврач Агульской ЦРБ Магомедзагид Багаудинов информировал о ситуации с коронавирусной инфекцией на территории района. Он отметил, что на сегодняшний день обстановка в районе стабильная, тяжело больных нет. Ведется разъяснительная и практическая работа среди населения по вакцинации от COVID-19.

«Оперативная обстановка в муниципалитете спокойная, неделя прошла как обычно, без происшествий», — доложил представитель ОМВД по Агульскому району Иса Курбанов.
По линии ГКУ РД «ППС РД» ПЧ №35 в селении Тпиг с информацией выступил Ибрагим Ибрагимов. Чрезвычайных происшествий в районе за истекшую неделю не зафиксировано.

С информацией о положении дел с энергоснабжением в районе ознакомил старший мастер электросетей районной подстанции Изамудин Шабанов, который отметил, что электрики работают в штатном режиме, перебоев с электроснабжением населения нет. Закупленные районом три резервных электрических трансформатора проходят технологическую подготовку для установки на случай ЧП.

О ветеринарной обстановке на территории района рассказал начальник Управления ветеринарной службы Ибрагим Магомедов. Он, в частности, отметил, что в некоторых селах отсутствуют соответствующие нормам ямы для утилизации павших животных. Также он выразил озабоченность тем, что о закупленной населением и завезенной в район скотине ветуправление узнает от третьих лиц, что в корне противоречит как ветеринарным, так и санитарным нормам.

На совещании был поднят вопрос о собираемости и уплате имущественного налога. Глава района Закир Каидов напомнил руководителям о необходимости довести до своих работников о необходимости уплаты задолженностей по налогам, постановке на кадастровый учет всего недвижимого имущества, находящегося в пользовании у населения.

Подводя итоги совещания, глава МР «Агульский район» Закир Каидов дал поручения по текущим повседневным делам соответствующим службам и специалистам. В частности, глава района поручил подготовить детально вопрос по ветеринарной обстановке в районе для обсуждения на ближайшем расширенном совещании с участием всех заинтересованных сторон.

Абдурахман Манафов

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