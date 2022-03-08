Ветераны Великой Отечественной — zа спецоперацию

Несколько ветеранов Великой Отечественной войны выступили в поддержку российской спецоперации на Украине. Они уверены, что России необходимо защитить народные республики и не дать нацизму вновь поднять голову.

Ветераны, прошедшие Великую Отечественную войну и не понаслышке знающие, сколько горя и страданий приносит война, поддержали решение Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Украине. По словам ветеранов, ситуация сегодня напоминает лето 1941 года, когда на Советский Союз напала нацистская Германия. Но сейчас нападение нацистов удалось опередить.

Первым в поддержку российской спецоперации публично выступил ветеран Иван Петрович Лыткин, уроженец Тюменской области. В небольшом видеообращении он назвал врагами России правящие круги Америки.

«У нашего порога, у нашего дома… Враг вновь подошёл к нам, и мы вновь вступаем в бой по защите нашей Родины. Я благодарю нашего президента Владимира Путина за то, что он издал указ о начале боевых действий по защите новых украинских народных республик. Сегодня они нападают на нашу героическую историю. Американцы, я имею в виду правящие круги США, действуют по принципу Гитлера фашисткой Германии», — сказал Лыткин.

Такое заявление и прямое сравнение с фашизмом от человека, который знаком с фашизмом не по книжкам, вызвало большое недовольство Украины и Запада. Они вполне понимают, какой урон наносят подобные сравнения от лица ветерана.

Поэтому на украинских сайтах немедленно появились статьи, что ветеран Лыткин — ряженый, никаких наград у него нет, это просто бедный несчастный пенсионер, которому заплатили за слова в поддержку Путина.

Чтобы опровергнуть мнение украинской стороны, достаточно просто посмотреть на искреннее обращение ветерана.

Впрочем, нашлись и более щепетильные в вопросах истины люди.

Авторы проекта «Война с фейками» собрали сведения о Лыткине. Он ушёл на фронт в 1943 году в возрасте семнадцати лет, стал разведчиком. За время войны Иван Петрович убил 45 нацистов. Он оказался не просто ветераном, а настоящим героем. Лыткин получил три боевых ранения, награжден шестью орденами, в том числе тремя орденами Красной Звезды, и тридцатью медалями, в том числе «За отвагу» и «За боевые заслуги». После окончания войны остался в рядах Вооружённых сил СССР. В этом году ему исполнится 96 лет. Сообщения, что Лыткин — фейк, оказались фейком. Что ещё хуже для украинской пропаганды, примеру тюменского ветерана последовали другие.

На следующий день после обращения Лыткина в Сети появилось видеообращение ветерана, уроженца Украины, Николая Константиновича Немчука. Он тоже поддержал решение о проведении спецоперации.

Немчук напомнил, что украинский народ страдал последние восемь лет, когда территорию Украины, ДНР и ЛНР оккупировали бывшие бандеровцы и их последователи, которые устроили здесь подлинный геноцид. По словам ветерана, Европа до сих пор не осознаёт, что там творилось, а вот глава Украины Владимир Зеленский всё хорошо понимает.

«Я бы этому президенту хотел сказать: если он не понимает по-русски, что такое „терпение лопнуло“, я бы ему сказал по-украински „Терпець урвався“, господин президент. Мы не собираемся терпеть этого зверства по отношению к нашим братьям и сёстрам на Украине», — сказал Немчук.

Как и Лыткин, ветеран Немчук — герой. Он родился в 1921 году в Украинской ССР. Был призван на фронт в 1941 году, награждён медалями «За оборону Кавказа», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В Саратове в поддержку спецоперации высказалась местная звезда — ветеран, труженик тыла Анна Александровна Полуйко. Она прославилась месяц назад, когда заметила на улице спикера Госдумы Вячеслава Володина, приехавшего в город с визитом. Полуйко подошла к политику и пятнадцать минут рассказывала, что ей не нравится в городе и в стране. Под конец беседы она в шутку пообещала побить депутата палкой, если он не разберётся в проблемах. Скандальный ролик набрал миллионы просмотров.

Сейчас Полуйко высказала своё мнение о спецоперации, такое же честное и резкое, как беседа с Володиным.

«Мне больнее, чем многим другим. Почему так долго ждали? Донбасс начали обстреливать много лет назад. Чего ждали? Почему раньше не сделали выводы? Президент как скажет, так и будет!» — сказала она.

Наверняка к мнению этих ветеранов присоединятся и другие, кто прошёл ад Великой Отечественной войны и сумел обеспечить СССР победу. Эти люди понимают, что нельзя ни при каких обстоятельствах допустить новой большой войны, которую сегодня опять хочет развязать против нас Запад.

Источник: https://bel.ru/news/society/04-03-2022/veterany-velikoy-otechestvennoy-za-spetsoperatsiyu