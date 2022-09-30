Ветераны уходят — память остаётся

На фронтах Великой Отечественной войны сражались миллионы Советских людей и среди этих людей были Дагестанцы, жители Дербентского района, а с села Берикей было мобилизовано 99 человек.

Славные сыны Берикея были в числе защитников «Брестской крепости», героически сражались и обороняли Москву и Ленинград, участвовали в боях за Севастополь и Одессу, сражались за Ростов и Киев в битве за Кавказ, громили фашистов под Сталинградом и в Орловско-Курской войне освобождая занятые врагом территории Украины, Белоруссии, Литвы и Эстонии. Участвовали в параде победы.

22 июня 1941 года — 9 мая 1945 — долгие и тяжёлые 3 года 10 месяцев, 13 дней шли с боями советские солдаты к Победе, ко дню, когда Абдул Хаким Исмаилов, Алексей Ковалев и Леонид Горичев водрузили над подверженным Рейхстагом красное Знамя Победы. Житель села Берикей Мутаев Гамзат Мутаевич с 1942 года по август 1946 года находился в рядах Советской Армии.

В 1942 году был курсантом Артиллерийского училища, по окончании в звании младшего лейтенанта был направлен на фронт.

Участвовал в освобождении Крыма, Румынии, Венгрии и Австрии и награждён орденом Красной звёзды, медалями.

Спустя десятилетия недобитые нацисты подняли голову в Украине и сейчас идёт геноцид населения Донбасса.

Руководство нашей Российской Федерации решило защитить мирное население. В настоящее время проводится специальная военная операция и бойцы РА, добровольцы, мобилизованные дагестанцы принимают активное участие в освобождении Донбасса.

Мы потомки победителей должны помнить, что, если бы не было таких людей, которые ценой своей жизни заплатили за эту победу, у нас не было бы и жизни на Земле.

Поклонимся мёртвым и живым! Имена и подвиги фронтовиков Берикейцев как и всех советских воинов обеспечивавших Великую Победу в самой тяжёлой, жестокой войне, когда-либо прожитый человечеством на всегда останется в памяти народа.

Источник: Сетевое издание «Дербент»