Ветераны боевых действий и сотрудники правоохранительных органов посетили «Поезд Победы» в День памяти воинов-интернационалистов

В День памяти воинов-интернационалистов для ветеранов боевых действий и сотрудников правоохранительных органов была организована экскурсия по мобильному музею «Поезд Победы», который остановился в Махачкале. В числе других музей посетил председатель Дагестанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов» Магарам Алиджанов. Он выразил благодарность организаторам «Поезда Победы», отметив, что этот музей — лучший способ рассказать детям о войне. «Поезд Победы» пробудет в Махачкале до 16 февраля, за два дня работы экспозиции, её посетили почти две с половиной тысячи человек.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники